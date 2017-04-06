Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Nisan 2017 Perşembe günü yayınlandı
Bozdağ otopsi sonuçlarını açıkladı

Bozdağ otopsi sonuçlarını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlip kentinden Adana'ya getirilen 3 cesede yapılan otopside kimyasal silah kullanıldığı tespit edildiğini açıkladı.

Bekir Bozdağ Dünya Sağlık Örgütü Suriye Adalet Bakanı 


Bakan Bozdağ, Kırıkkale'de basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlip kentinden Adana'ya getirilen 3 cesede yapılan otopsinin tamamlandığını vurgulayarak otopside kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Bozdağ, Adana'da yapılan otopsiye Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ve BM kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ile adli tıp uzmanlarının da katıldığını ifade etti. Yapılan otopside kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini kaydederek, Adli tıp raporunun bunu çok açık bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekti. Bakan Bozdağ, Esed'in kimsayal silah kullandığının yapılan bilimsel inceleme ile de tespit edilmiş durumda olduğunu söyled
İlgili Foto Galeriler
Hatayda Düşen Savaş Uçağının Pilotundan İlk Görüntüler!Hatayda Düşen Savaş Uçağının Pilotundan İlk Görüntüler!
İşte El-Babdan Gelen Son Görüntülerİşte El-Babdan Gelen Son Görüntüler
Cerablusa YPG OperasyonuCerablusa YPG Operasyonu
Bir Kadın Cinayeti DahaBir Kadın Cinayeti Daha
Esed Pazar Yerini BombaladıEsed Pazar Yerini Bombaladı
IŞİD Mevzileri Havadan Ve Karadan VuruluyorIŞİD Mevzileri Havadan Ve Karadan Vuruluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı