Bozdağ otopsi sonuçlarını açıkladı



Bakan Bozdağ, Kırıkkale'de basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlip kentinden Adana'ya getirilen 3 cesede yapılan otopsinin tamamlandığını vurgulayarak otopside kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.



Bozdağ, Adana'da yapılan otopsiye Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ve BM kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ile adli tıp uzmanlarının da katıldığını ifade etti. Yapılan otopside kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini kaydederek, Adli tıp raporunun bunu çok açık bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekti. Bakan Bozdağ, Esed'in kimsayal silah kullandığının yapılan bilimsel inceleme ile de tespit edilmiş durumda olduğunu söyled

