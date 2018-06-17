Bozdağ: 'Bunlar Türkiye'nin gidişatını durdurmaya talipler' - YOZGAT Haberi
Bozdağ: "Bunlar Türkiye'nin gidişatını durdurmaya talipler" - YOZGAT - Miting alanından ve katılımcılardan detaylar - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın takdim edilmesi - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşması - Genel detaylarYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ta AK Parti Kadışehri İlçe Başkanlığı tarafından Kadışehri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen miting de konuştu.