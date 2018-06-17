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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bozdağ: 'Bunlar Türkiye'nin gidişatını durdurmaya talipler' - YOZGAT

Bozdağ: 'Bunlar Türkiye'nin gidişatını durdurmaya talipler' - YOZGAT

Bozdağ: "Bunlar Türkiye'nin gidişatını durdurmaya talipler" - YOZGAT - Miting alanından ve katılımcılardan detaylar - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın takdim edilmesi - Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşması - Genel detaylarYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ta AK Parti Kadışehri İlçe Başkanlığı tarafından Kadışehri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen miting de konuştu.

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