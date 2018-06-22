Bozdağ: 'Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez' - YOZGAT İzle
Bozdağ: "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ın Saraykent ilçesinde soruları cevapladı.Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez."Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir."