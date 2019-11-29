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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi İzle

Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi İzle

Feribotlardan ve boğazdan detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Feribot Seferleri Feribot Hattı Hava Muhalefeti Muhalefet Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Bozcaada’dan saat 10.00, Geyikli’den ise saat 11.00’de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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