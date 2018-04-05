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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bozayılar yiyecek arayışında - KARS Haberi

Bozayılar yiyecek arayışında - KARS Haberi

- Ayıların orman kenarında yürümeleri - Yavru bozayıların kar üzerinde yiyecek aramalarından görüntü - Anne bozayı ile yavrularının gezmesi - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarında barınan bozayı ve 2 yavrusunun yiyecek arayışı kamaralarca görüntülendiKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda barınan ve havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusunun yiyecek bulma çabası, kameralarca kayıt altına alındı.Sarıçam ormanları ile birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ve dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta baharın gelmesiyle doğa canlanmaya başladı.
Havaların ısınması ve karların erimesiyle ormanlardaki inlerinden çıkan bozayılar da doğada yiyecek arayışına geçti.Ormanlık alandan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğü yakınına yiyecek bulmak için gelen bir anne bozayı ile iki yavrusu ise kameralarca görüntülendi.Özellikle çöplük ve çevrede yiyecek arayan yavru ayılar sevimli tavırlarıyla ilgi gördü.

Kamera Kış Uykusu Hayvan Yavru Ayılar 

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