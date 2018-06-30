Boz ayılar Sarıkamış'ta böyle görüntülendi

-Fotoğrafçıların ayıları çekmesi detaylar

-Fotoğraf sanatçısı Hasan Cellat'ın konuşması

-Ayılardan detaylar



( KARS ) KARS



- Sarıkamış’ta çöplükte beslenen boz ayılar görüntülendi. Sarıkamış’ta beslenme alanları daralan bir boz ayı ve 2 yavrusunun ormanlık alanda yiyecek bulma çabası, anbean kaydedildi. Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar ve fotoğrafçılar bu anlara tanık oldu. Fotoğraf sanatçısı Hasan Cellat, bu mevsimde boz ayıları ve diğer yaban hayvanları görmek, fotoğraflarını çekmek için şehir çöplüğü yakınına geldiklerini söyledi.



Cellat, "Özellikle akşam saatlerinde ayıların çöpe gitmesini izliyoruz. Biz de bunları rahatsız etmeden doğal hayata dokunmadan onların gidiş ve geliş yolunu etkilemeden uzaktan da olsa bir iki kare fotoğraf çekiyoruz bu da bize bir zevk veriyor. Doğa ile iç içe yaşamak her zaman için bir huzurdur. Bu ayıları görmek, bu ayıları fotoğraflamak gerçekten bütün dertlere derman diyebilirim" dedi.

Yaban hayvanlarının korunması ve şehir çöplüğü çevresinin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Hasan Cellat, "Çöplüğe gelecek olan ayılar önce bir karayolunu daha sonra da demir yolunu geçmek zorunda. Bu arada sıkıntı çekiyor. Demiryolunu geçerken kazaların meydana gelmesi bu hayvanlara sıkıntı verir burada bir alt geçit olsa hayvanların geçişini daha rahata kavuştursak belki onlar için daha güzel bir ortam sağlamış oluruz. Hiç değilse bu karayolunda hayvan telefine karşı önlem almış oluruz" diye konuştu.

İki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan boz ayı etrafındakilere aldırış etmezken, yavru ayılar ise oynayarak annelerine eşlik etti.

