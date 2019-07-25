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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Böyle vahşet görülmedi...Yavru köpeği poşete koyup canlı canlı çöpe attılar

Böyle vahşet görülmedi...Yavru köpeği poşete koyup canlı canlı çöpe attılar

KÖPEKTEN DETAY

Yavru Köpek Cennet Köpek Gurbetçi Hayvan 

-RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından bir çöp konteynırının yanına poşet içerisine konulmuş yavru bir köpek bırakıldı. Türkiye'ye tatil için gelen gurbetçi bir vatandaş tarafından fark edilen ve sıcaktan poşetin vücuduna yapıştığı yavru köpek kurtarılamadı. Tatil için Belçika'dan gelen Cemil Güneş isimli gurbetçi, arabasıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini fark etti. Arabasını kenara çeken gurbetçi poşete bakmak için aşağı indi. Açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Cemil Güneş, güneşte eriyen poşetin köpeğe yapıştığını fark edince gözyaşlarına hakim olmadı. Güneş, daha sonra yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettirdi Kalacak evi olmadığından dolayı çöpte bulduğu köpeğe arabasında birkaç gün baktı. Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürerek teslim etti. Fakat köpek bütün müdahalelere rağmen öldü. Cemil Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Poşet o sıcakta hayvana yapışmıştı. Görünce ağladım, şok oldum. İki üç gün sonra kendine geldim. Daha sonra götürdüm teslim ettim. Siz hayvanın ilk halini görseydiniz insanlıktan mı çıktık derdiniz. Poşetin içinde kala kala bağırsakları parçalanmış. Köpeği serumla ayakta tutuyordum. Sosyal medya hesabımda köpeğin yaşaması için dua istedim. O köpeği oraya atanın iki dünyada yeri olmasın. Devlet hangi birine sahip çıkacak? Biz ona bir şey demiyoruz. Benim bulduğum yavru köpek poşete bağlanmış çöpe atılmıştı. Onu gördüğümde canımdan can gitti. Belediyemiz böyle sahipsiz köpeklere bakıyormuş. Allah buna vesile olanlardan razı olsun. Ama ben böyle bir hizmetin olduğunu bilmiyordum. Hatta bu köpek iyileşene kadar burada kalmaya yemin etmiştim. Getirdim köpeği belediye teslim ettim. Bizimle ilgilendiler, iyi de karşıladılar. Buradan bütün insanlara şunu söylüyorum: Sadece insanları sevmeyin. Allah bizleri yarattığı gibi onları da yarattı. Bu devirde insanları cennete götürecek insanoğlu değildir, hayvanlardır" diye konuştu.

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