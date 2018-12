Böyle vahşet görülmedi...Köpeğin yüzüne kimyasal madde döküp, kulaklarını kestiler Haberi

-Esra Taşkın röp

- Osmaniye'de bir köpeğin yüzüne kimyasal madde dökülerek, kulakları kesildi. Hayvanseverlerin müdahalesi ile Gaziantep'e getirilen köpek, doku tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşturulacak. Türkiye'de son günlerde yürekleri burkan ve büyük tepki toplayan hayvana şiddet vakaları dur durak bilmiyor. Son olarak Osmaniye'de kim tarafından yapıldığı belirlenemeyen olayda, bir sokak köpeğinin yüzüne yakıcı bir kimyasal madde döküldü. İşkence edildiği tahmin edilen hayvanın kulakları kesildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Cahide Hayvanları Koruma Derneği gönüllüleri, hayvanı alarak tedavi için Gaziantep'e getirdi. "Geldiğince durumu çok kötüydü köpeğin, nefes dahi alamıyordu" Gaziantep'te tedavi edilen zavallı köpeğe ilk müdahaleyi yapan ve günlerdir onunla ilgilenen Veteriner Hekim Esra Taşkın, "Bize bir ihbar geldi. Cahide Derneği'nden Cemal Bey gidip Osmaniye'den köpeği getirdi. Geldiğince durumu çok kötüydü köpeğin. Nefes dahi alamıyordu ve hala da öyle nefes almakta zorlanıyor hayvan. Canice bir şiddet olayı bu. Kendi kendine oluşması mümkün değil bunun. Sert bir cisim yada bir kaza sonucu oluşan bir şey değil bu. Anladığımız kadarıyla bilerek isteyerek yapılmış bir insan şiddeti bu. Zavallı hayvanın yüzüne kimyasal yakıcı bir madde dökülmüş. Yani kezzap, asit yada ve benzeri bir madde olabilir" dedi.

"Köpeğin yüzündeki dokuların hepsi nekroze olmuş durumda" Hayvanın durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Taşkın, "Köpeğin yüzündeki dokuların hepsi nekroze olmuş durumda. Yani dokuların hepsi ölmüş alt kısımda sadece kemik kalmış. Kemik sağlam duruyor. O yüzden herhangi bir darbe olayı değil, kimyasal madde dökülmüş. İnsan eliyle yapılmış bu canilik. Zavallı hayvan çok kötü durumda, burnu deforme olmuş, nefes alamıyor, ağızdan beslenemiyor ve bu hayvan bu haldeyken bir de kulaklarını kesmişler. Bize ilk geldiğinde kulakları kanıyordu. Şu anda biz enfeksiyonu kurutmaya çalışıyoruz çünkü köpeğimiz şu an herhangi bir operasyonu kaldırabilecek durumda değil. O yüzden şimdilik ilaçlar, damar içi antibiyotikler ve damar yoluyla besleme yapıyoruz. Genel durumu düzeldikten sonra da Hatay'a veterinerlik fakültesine gidecek ve orada hocalarımız nasıl bir tedavi uygun görürse süreç o şekilde işleyecek ama muhtemelen bir flep uygulaması yapılabilir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. "Köpeğin durumundan sosyal medyadan haberdar olduk, hemen buraya getirdik" Cahide Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun ise "Köpeğin durumundan sosyal medyadan bize ulaşan vatandaşlarımız sayesinde haberdar olduk. Vahşet Osmaniye Düziçi'nde yaşanmış. Biz de ihbarı aldıktan sonra oraya gidip hayvanı aldık ve buraya getirdik. Şu anda burada tedavisine başladık ama ben şunu söylemek istiyorum bu hayvan bu duruma gelirken kimse görmedi mi, kimse müdahale etmedi mi. Bu uzun süreli bir olay yeni yaşanmış bir şey değil. Yani enfeksiyon hayvanın kanına kadar işlemiş" şeklinde konuştu.

"Hayvanlara şiddete karşı yasanın bir an önce çıkması lazım" Köpeğin bir süre Gaziantep'te tedavi edileceğini ve hayvanlara şiddete karşı yasanın bir an önce çıkması gerektiğini de aktaran Tosun, "Burada tedavi edip genel durumunu toparladıktan sonra Hatay'a Veterinerlik Fakültesi'ne götüreceğiz. Orada da gerekli tedaviler ve yapılması gerekenler uygulanacak. Zaten hayvanın bu halde bugüne kadar yaşaması da büyük bir olay. Güçlü ve dirençli bir hayvanmış ki böyle bir durumda bile ayakta kalabilmiş. Yazık yani yazık. Nasıl bir toplum olduk, nasıl böyle bir şeyi yapabildiler anlamıyorum. Özellikle hayvanlara karşı çok duyarsız bir toplum olduk. Hayvanlara şiddete karşı yasanın bir an önce çıkması lazım. İlgililerden, meclisten rica ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'te köpeğin tedavisine devam edilirken, olayın nasıl ve kimler tarafından yapıldığına yönelik araştırmalar sürüyor.