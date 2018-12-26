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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Böyle olur sağlıkçıların kardan adamı...Hastane bahçesinde kardan gebe kadın yaptılar

Böyle olur sağlıkçıların kardan adamı...Hastane bahçesinde kardan gebe kadın yaptılar

Bankta oturur vaziyette yapılan kardan gebe kadınla fotoğraf çekinenler, cep telefonları ile çekim yapanlar

Cep Telefonu Sağlıkçı Hastane Bahçesi Kar Yağışı Kadın Hasta 

-Kardan gebe kadın yapan ebe ile röportaj
-Vatandaşlarla röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta hastane bahçesinde ebeler tarafından yapılan kardan gebe kadın dikkat çekiyor. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışını eğlenceli hale getirenlerde oldu. Kar yağışının yoğun olduğu günlerde görmeye alışkın olduğumuz kardan adam, gelin ve damada bir yenisi daha eklendi. Tokat Devlet Hastanesi Kadın ve Doğum Çocuk Servisi acil servisinde çalışan ebeler kardan gebe kadın yaptı. Başına taç, koluna serum takılan kardan gebe kadın hastane bahçesindeki bir bank üzerine yerleştirildi.Kardan gebe kadının yanına oturarak fotoğraf çekinenlerin yanı sıra cep telefonu ile fotoğraf çekenler sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Hastane acil servisi ebelerinden Yeliz Yıldızhan, kadın doğum acilin önüne kardan gebe kadın yaptıklarını ifade ederek,"Arkadaşlarımızla birlikte yaptık, çok dikkat çekti. Çokta güzel oldu." diye konuştu.

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