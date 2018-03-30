Böyle keyif görülmedi... Sevimli köpek, otomobil koltuğunda özel yastığı ile böyle keyif yapıyor İzle



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Beyaz' adlı bir köpeğin keyfi görenleri şaşırtıyor. Her gün saat 14:30 ile 15:30 arasında sahibinin otomobilinin arka koltuğunda kendisine ait yastıkla siesta yapan sevimli hayvanı uykusu süresince, otomobilin ön koltuğunda annesi bekliyor. Marmaris Çamdibi mahallesinin maskotu haline gelen ve her gün öğlen saatlerinde sahibinin otomobilinde uykuya yatan Beyaz adlı 5 aylık köpeğin sahibi, köpeğinin otomobilde uyumayı çok sevdiğini belirtti.

Adeta bir insan gibi arabanın arka koltuğuna boylu boyunca yatıp başını da yastığa koyan sevimli köpek şekerleme yaptığı sırada ses yapılmasından da hoşlanmıyor. Sevimli köpek otomobilde uyurken annesi de ön koltukta bekleyip adeta nöbet tutuyor.

