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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Böyle gelin arabası görülmedi...Gelin almaya 'Tır' ile gittiler İzle

Böyle gelin arabası görülmedi...Gelin almaya 'Tır' ile gittiler İzle

Gelin almaya tır ile gidilmesi

Düğün Töreni Gelin Arabası Ağır Vasıta Direksiyon 

-gelin ve damat röp
-Detay

( YOZGAT ) Böyle gelin arabası görülmedi...Gelin almaya "Tır" ile gittiler YOZGAT

- Yozgat-Ankara arası tır şoförlüğü yapan Celal Çetin, oğlunun düğün töreninde ağır vasıta aracını ‘gelin arabası’ olarak kullandı. Dorsesi çıkarılıp Türk bayrakları ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan tırın direksiyonuna geçen baba Celal Çetin, Yozgat’tan Ankara’ya gelin almak için geldi. Çetin, konvoy eşliğinde oğlu Kemalcan Çetin ile Ankara’nın Aydınlık Evler Caddesinde oturan gelini Gizem Arslan’ın baba evine geldi. Dua ve tekbirler eşliğinde baba evinden uğurlanan gelin, süslenen tıra bindi. Konvoyla yapılan mahalle turunun ardından ise gelin ve damat düğünün yapılacağı salona gitti. Oldukça ilgi çeken ve ilk defa gelin arabası gibi süslenmiş tır gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
Bu mutlu günlerini ilgi çeken süslü bir tır ile taçlandıran genç çift, duygu ve düşüncelerini anlattı. Kemalcan Çetin, “Sürpriz yapmak istedik, değişiklik olsun istedik. Herkes normal arabaları düğün aracı yapıyor biz de tırı gelin arabası yaptık” dedi.
Gelin Gizem Arslan ise kendisine büyük bir sürpriz olduğunu söyleyerek “Evden çıktım tır gelin arabası olmuş. Çok güzel olmuş çok şaşırdım. Mutluyum” ifadelerini kullandı.
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