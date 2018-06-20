Boyalı çay üretilen depoya operasyon

-Deponun içerisine giriş görüntüsü

-Depoda çalışanların gözaltına alınması

-Ekiplerin depo içerisindeki çayları incelemesi

-Ekiplerin depo içerisindeki makineleri incelemesi

-Ekiplerin çayları çuvallara doldurması

-Depo içerisindeki eleğin çalışması

-Boya görüntüsü

-Fabrikanın geniş görüntüsü

-Çuvalların görüntüsü

-Çayın görüntüsü



( MERSİN ) - Mersin'de kaçak çay adı altında boyalı çay üretilen bir depoya polis ekipleri tarafından film sahnelerini aratmayacak bir operasyon düzenlendi - Operasyonda kimyasal atıklar kullanılarak üretilen ve piyasaya sürülmek hazır hale getirilen 13 ton 840 kilo sahte çay ele geçirildi MERSİN



- Mersin'de polis ekipleri tarafından çay atıkları ile boya kullanılarak 'sahte çay' üretimi yapılan bir depoya operasyon düzenlendi.

Film sahnelerini aratmayan operasyonda, 49 ton çay ve çay yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kimyasallarla karışım yapılıp sahte çay üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan depoyu 1 hafta süreyle takip etti. Özellikle gece üretim yapıldığını tespit eden ekipler ardından depoya operasyon düzenledi.

Film sahnelerini aratmayan operasyonda, 31 bin 450 kilo kimyasal jenerasyonla içime hazırlanması planlanan çay, 13 bin 840 kilo içime hazır kimyasallarla yapılmış sahte çay, 2 bin 25 kilo sodyum karbonat, bin 700 kilo amonyum bikarbonat ve 100 kilo şeker olmak üzere 49 ton 115 kilo çay ve çay yapımında kullanılacak olan hammadde ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şahsı gözaltına alırken, iş yeri sahibi F. A.'nın ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, çayların kimyasal karıştırılarak üretildiği kaydedildi. Çay fabrikası atıklarının toplanıp işlemden geçirilerek hazırlanan çayların, boya yardımıyla da renk verildiği ve 'kaçak çay' olarak piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

