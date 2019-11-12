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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Boya yüklü tır devrildi: 1 yaralı - ORDU

Boya yüklü tır devrildi: 1 yaralı - ORDU

- Devrilen tır - Tırdan yola saçılan boya kutuları - Trafiğin kontrollü ilerlemesiORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde boya yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, Uğur Dizdar (29) yönetimindeki 28 AAE 574 plakalı tır devrildi.Kazada yaralanan sürücü Dizdar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tırın devrilmesiyle yola dökülen boyalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boyayla kaplanan yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Trol 

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