Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı

Boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Kimya Yangına Müdahale 

-Yangın detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Serik Orta Mahalle Atatürk Caddesi Kız Deresi üzerindeki boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında depoda ve içerideki malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Başbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya GeldiBaşbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya Geldi
Aziz Sancar Nobel Ödülünü AldıAziz Sancar Nobel Ödülünü Aldı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı