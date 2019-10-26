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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Boya ustaları meslek belgesi için ter döktü - EDİRNE

Boya ustaları meslek belgesi için ter döktü - EDİRNE

- Sınavdan görüntüler - Firma sorumlusu ve boya ustalarının açıklamalarıBoya ustaları meslek belgesi için ter döktü - Edirne 'de bir lisenin atölyesinde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına katılan boya ustaları, verilen görevleri yerine getirebilmek için zamana karşı yarıştıEDİRNE (AA) - Edirne 'de boya ustaları, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu ve ulusal bir boya firması iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavında, ustalıklarını belgelendirmek için ter döktü. Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin İnşaat Teknolojileri Atölyesi'nde kurulan sınav alanında, teorik ve pratik sınava katılan boya ustaları, verilen görevleri yerine getirebilmek için zamana karşı yarıştı.Firma sorumlusu Ferit Sarıçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle ücretsiz yapılan sınavlara boya ustalarının ilgi gösterdiğini söyledi.

Belgenin uluslararası geçerliliği olduğunu belirten Sarıçam, "Firmamız, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu iş birliğinde boya ustalarımıza yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenliyor. Bu belgeyi almaları, ustalarımız için çok önemli. Çünkü belge sahibi olmayan ustalarımız, ustalıklarını belgeleyemedikleri için iş almakta büyük zorluk çekecek." dedi.
Türkiye genelinde sınavların sürdüğünü ifade eden Sarıçam, şöyle devam etti:"Haziranda başladığımız sınavlarımız ülke genelinde devam ediyor. Şu ana kadar sınavlarda başarılı olan 2 bin 500 ustamız, belge almaya hak kazandı. Sınavlarımız sene sonuna kadar devam edecek. Hedefimiz yaklaşık 4 bin 500 ustamızın belge alması. Özellikle resmi kurumlarda ve kurumsal yerlerde bu belge olmadan ustalarımız çalışamıyor."Boya ustası 40 yaşındaki Servet Aydın ise 15 yıldır boyacılık yaptığını, belge sayesinde istihdam alanlarının genişleyeceğini dile getirdi.Belgeyi aldıktan sonra daha kolay iş alabileceklerini anlatan Aydın, "Bu belge hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde geçtiği için mesleğimizi yapmakta bize çok faydalı olacak." diye konuştu.

Yarış Gesi Uluslararası 

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