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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bovling Topunu Tavana Nişanladı

- Bovling Topunu Tavana Nişanladı

Topu tavana fırlatması

( KABİL ) - Bovling topunu tavana nişanladı KABİL

Amatör Kamera Kamera Amatör 


- Afganistan’da ilk kez bovling oynayan şahıs, salonu birbirine kattı. Topu zamanında elinden çıkaramayan acemi bovlingçi, kazara tavanı hedef aldı. Topun çarptığı tavanda hasar oluşurken, o komik anlar da amatör kameraya yansıdı.
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