Botta fenalaşan düzensiz göçmen hayatını kaybetti - ÇANAKKALE
- Göçmenlerin bot ile gelişi - Bottan inişleri - Hayatını kaybeden göçmenin ambulansa taşınmasıBotta fenalaşan düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmenden birinin, rahatsızlanması sonucu öldüğü belirlendi - Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan 168 yabancı uyruklu hakkında yasal işlem başlatıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen ile bir gencin cesedi kıyıya getirildi. Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru ilerleyen grubu durdurdu.Botta fenalaşarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki gencin cesedi ile 39 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Mahallesi'ndeki sahil güvenlik rıhtımına getirildi. Diğer kişiler arasında yakını ya da tanıdığının bulunmadığı, bota hasta ve bitkin halde bindiği öğrenilen gencin cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu.Öte yandan, Ayvacık açıklarında yakalanan bu bottaki 39 kişi dahil Afganistan uyruklu 168 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
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