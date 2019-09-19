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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı (1) - EDİRNE Haberi

Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı (1) - EDİRNE Haberi

- Göçmenlerden detaylarBotları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.
Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Hastane Nani Trol 

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