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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı - EDİRNE İzle

Botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı - EDİRNE İzle

- Operasyondan genel görüntüler Botla kaçmaya çalışan göçmenler yakalandıEDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmak için botla denizde seyreden 22'si düzensiz göçmen, 23 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde görevli sahil güvenlik botu, denizde düzensiz göçmenlerin kaçış hareketliliğini tespit etmesi üzerine hareket etti.Bir süre takip edilen düzensiz göçmenlerin içinde oldukları lastik bot, ikazlara rağmen kaçışını sürdürmesi üzerine durdurma aparatı ile durduruldu.Aralarında kadınların da olduğu Somali ve Vietnam uyruklu 22 düzensiz göçmenle, göçmen kaçakçısı Ukrayna uyruklu 1 kişi yakalandı.Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, göçmen kaçakçısının ise gözaltında işlemleri sürüyor.

Kaçak Akalan Nani Sahil Güvenlik Kaçış 

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