- Bostancı sahili açıklarında bir helikopter düştü. Helikopterde bulunan 2 kişi can simitlerine tutunarak kurtuldu. Bostancı sahili açıklarında henüz bilinmeyen bir sebepten helikopter düştü. Helikopterde bulunan 2 kişi can simitlerine tutunarak kurtuldu. Kazanın ardından bir süre denizde mahsur kalan 2 kişinin can simidine tutunarak yardım beklediği anlar kameralara yansıdı. Denizden çıkarılan 2 vatandaşın yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.