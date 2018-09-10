Bostancı'da denize çakılan helikopterin enkazı çıkarıldı

-İkiye bölünmesi

-Detaylar

--Arşiv-

-Helikopterin düşme anı

-Helikopterin düştüğü alandan drone görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Arama kurtarma çalışmalarından detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Bostancı'da geçtiğimiz günlerde düşen ve iş adamı Halil Ünver'in hayatını kaybetmesi pilotun ise yaralanmasına neden olan helikopter kazasında helikopterin enkazı denizden çıkarıldı. Çıkarılan helikopterin görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Bostancı'da geçtiğimiz perşembe günü düşen ve iş adamın Halil Ünver'in hayatının kaybettiği pilotun da yaralandığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Helikopterin enkazı yaklaşık üç gün gün süren çalışmanın ardından cumartesi sabaha karşı denizden çıkarıldı. Teknik dalgıç denizcilik tarafından yapılan operasyonla yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucu çıkartılan enkaz şirket hangarına gönderildi.Çıkarılan helikopter enkazı ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Helikopterin ikiye bölündüğü görülürken,kazanın nasıl olduğu yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.

