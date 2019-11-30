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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli İzle

Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli İzle

dalgalardan görüntü

Sosyal Medya Lodos Muhalefet Deniz Ulaşımı 

-kıyıda kayıklardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi. İstanbul’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.
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