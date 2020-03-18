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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bosna Herseklilerden sağlık çalışanlarına destek eylemi

Bosna Herseklilerden sağlık çalışanlarına destek eylemi

Balkonlardan detay

Sağlık Çalışanları Kışla 

-Alkış sesleri
-Detay

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

- Bosna-Hersek'te evlerinin balkonlarına çıkan binlerce vatandaş, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için eylem gerçekleştirdi. Bosna Hersek’in birçok kentinde vatandaşlar, yerel saatle 20.00’da evlerinin balkonlarına çıkarak korona virüse karşı mücadele çerçevesinde uzun saatler çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi. Saraybosna, Zenitsa, Tuzla ve Mostar başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşların eş zamanlı olarak iştirak ettiği eylemin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.
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