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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SARAYBOSNA

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SARAYBOSNA

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - SARAYBOSNA

: - Valentin Inzko'nun ziyaret detayları - Oylama detaylarıBosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA'nın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki ofisini ziyaret eden Inzko, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten kurumun bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı."Yılın Fotoğrafları" oylamasına da katılan Inzko, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırılan hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafı seçti."Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını tercih eden Inzko, "spor" kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.Inzko, AA'nın yaptığı haberleri her gün takip ettiğini belirterek başarılar diledi.

Uttu Başkent Gori Saldırı 

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