Bosna Hersek ve Makedonya'da Türkler sandık başında - SARAYBOSNA Haberi
: - Oy verme işlemi - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un konuşması - Oy kullanan Mehmet Salih Sarıoğlu'nun konuşması Bosna Hersek ve Makedonya'da Türkler sandık başında - Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Saraybosna ve Üsküp büyükelçiliklerinde sandık başına gitti - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç: - "Oy verme sürecinin tekabül ettiği günler itibariyle seçimin bir bayram ve festival havasında geçmesini temenni ediyoruz. Büyükelçilikteki seçim sürecinin şeffaf, adil, demokratik ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirleri aldık"SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Bosna Hersek ve Makedonya'da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy vermeye başladı. Bosna Hersek'teki Türk seçmenler, yerel saat ile 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne gelerek oylarını kullanmaya başladı. Eşi Pınar Koç ile birlikte oy kullanmaya gelen Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı açıklamada, oy verme sürecinin tekabül ettiği günler itibariyle seçimin bir bayram ve festival havasında geçmesini temenni ettiklerini söyledi.
Koç, büyükelçilikteki seçim sürecinin şeffaf, adil, demokratik ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Bosna Hersek'te de 7 Ekim'de genel seçimlerin yapılacağını dile getiren Koç, bu seçimlerin de hem Bosna Hersek'e hem bölgeye hayırlı olmasını ve istikrar getirmesini arzuladıkları söyledi.
Koç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin halkının korunmasına yönelik Türkiye tarafından sunulan karar tasarısında Bosna Hersek'in destek oyu kullandığını belirterek, "Bizim aynı amaç etrafında, aynı ülke etrafında birleşmemizi gösteren bu hadiseyi de altını çizerek belirtmekte yarar görüyorum." dedi. - "Bir demokrasi şöleni" Saraybosna Büyükelçiliği'nde oy kullanan Mehmet Salih Sarıoğlu da seçim sürecinin "bir demokrasi şöleni" olduğunu söyledi.
Sarıoğlu, devletin bekası için yapılması gereken bir görevi burada yerine getirdiklerini ifade etti. Bosna Herseklilerin Türkiye'ye karşı büyük sempati duyduklarını, Türkiye'nin buradaki çalışmalarını takdir ettilerini anlatan Sarıoğlu, "Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor çünkü Türkiye bireylerin kişisel özgürlüklerinin iyi bir noktaya vardığı yerde. Türkiye'de ufak bir ses buraya dalga dalga geliyor. Türkiye'yi örnek alıyor buradakiler. Bu seçimler inşallah vatanımız, memleketimiz için hayırlı olur." diye konuştu. Yaklaşık 2 bin 500 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te, seçmenlerin ülkenin farklı şehirlerinden kaldırılacak otobüslerle Saraybosna 'ya gelerek oylarını kullanabilecekleri bildirildi. - "Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı"Makedonya'da yaşayan Türk seçmenler de yerel saat ile 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'ne gelerek oylarını kullanmaya başladı. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, burada yaptığı açıklamada, seçimlerin bayram tadında geçmesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını belirterek, "Bizim gayemiz burada barış içinde, sulh içinde güzel bir seçim döneminin geçmiş olması." dedi. Makedonya'da kayıtlı 2 bin 518 Türk seçmen bulunduğunu dile getiren Kara, seçimlerin bütün Türkiye ve vatandaşlarına hayırlar getirmesini temenni etti.Üsküp Büyükelçiliği'nde oy kullanan vatandaşlardan Yasin Ulusoy da çifte vatandaş olduğunu belirterek, "Herkes gibi biz de vatandaşlık görevimizi yaptık. Hayırlı olmasını temenni ederiz." diye konuştu. Bosna Hersek ve Makedonya'da oy kullanma işlemi bugün ve yarın yerel saatle 21.00'e kadar sürecek.