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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bosna Hersek'ten Makedonya Başbakanı'na ödül - SARAYBOSNA

Bosna Hersek'ten Makedonya Başbakanı'na ödül - SARAYBOSNA



: - Zaev ve Zvizdic görüşme detayları - Ödül töreni detayları - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev açıklaması - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic açıklaması - Ödül töreniBosna Hersek'ten Makedonya Başbakanı'na ödül - "38. Avrupa'da Yılın En İyi Yöneticileri ve Şirketleri Ödül Töreni" kapsamında "Avrupa'da Yılın Kişisi Ödülü" Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'e verildiSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te düzenlenen "38. Avrupa'da Yılın En İyi Yöneticileri ve Şirketleri Ödül Töreni" kapsamında, "Avrupa'da Yılın Kişisi Ödülü"ne Makedonya Başbakanı Zoran Zaev layık görüldü.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Avrupa Bağımsız Ajansı tarafından başkent Saraybosna 'da düzenlenen ödül törenine Makedonya Başbakanı Zaev ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Zaev, ödül takdiminin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa'da Yılın Kişisi Ödülü"nü Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova başbakanları ile Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine katkı sağlayan Yunanistan ve Bulgaristan başbakanlarıyla paylaştığını söyledi.

Yunanistan ile uzun yıllar devam "isim sorunu"nun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Zaev, "Bölgede istikrar ve güvenliği sağladığımız takdirde vatandaşlarımızın geleceğini de garanti altına alacağız. Batı Balkanların AB'ye sunabilecek imkanlarının olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.
Zvizdic de yılın kişisi ödülünün Batı Balkanların geleceği için cesaret ve risk alma sorumluluğu gösteren Zaev'e verilmesinde mutluluk duyduğunu aktararak "Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hepimize siyasi amaç, sorumluluk duygusu ve iş birliği olduğunda geçmişten gelen sorunların çözülebileceğini gösterdi." diye konuştu.
Tören kapsamında ayrıca, kültür, sanat, siyaset, turizm ve ekonomi alanlarında da ödüller verildi.
Zaev, başkentteki temasları kapsamında, Zvizdic ile görüştü. Görüşmenin ardından hükümetten yapılan açıklamada, Zvizdic'in "Zaev'i Yunanistan ile isim sorununun çözülmesinde gösterdiği cesur adımlardan ötürü tebrik ederim." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iki ülke başbakanının bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürecekleri de kaydedildi.

Başbakan Ödül Töreni Başkent Cesar Hükümet 

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