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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bosna Hersek'ten ilk hac kafilesi uğurlandı - SARAYBOSNA İzle

Bosna Hersek'ten ilk hac kafilesi uğurlandı - SARAYBOSNA İzle



: - Hacı adaylarının havalimanına gelişi - Hacı adaylarının bilet sırasında bekleyişi - Saraybosna lı Muzafer Smajovic'in açıklaması - Saraybosna lı Munevara Smajovic'in açıklaması - Farklı şehirlerden 138 hacı adayından oluşan ilk kafile, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Medine'ye hareket ettiSARAYBOSNA (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerin ilki yola çıktı.Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna 'ya gelen 138 hacı adayı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kalkan uçakla Medine'ye hareket etti. Hacı adayları, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri ile yakınları tarafından dualarla uğurlandı.Hac Görevlileri Koordinatörü İzet Camdzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün iki uçağın daha kutsal topraklara hareket edeceğini belirterek, "280 hacı adayımız daha bugün yola çıkacak. Medine'de onları İslam Birliği görevlilerimiz bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.İkinci kez hacca giden 68 yaşındaki Saraybosna lı Muzafer Smajovic de kutsal topraklarda daha önce yaşadığı tarifsiz hislere değinerek, "Hac vazifesini yerine getirmeyen bunun nasıl bir his olduğunu bilemez. Orada ne açlığınızı ne susuzluğunuzu ne de sıcak havayı hissediyorsunuz." dedi.
Munevara Smajovic ise üçüncü kez hac görevini ifa edeceğinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Hislerimi tarif etmekte zorlanıyorum. Bu kez rahmetli annem için hac vazifemi yerine getireceğim." diye konuştu.
Bu yıl Bosna Hersek'ten kutsal topraklara toplam bin 680 hacı adayı gidecek. Bu yılki hacı adaylarının en genci ailesiyle hac görevini yerine getirecek olan 12 yaşındaki Amar Hadziabdic, en yaşlısı ise 86 yaşındaki Zaim Celjo.Bosnalı hacı adayları, dört gün boyunca kalkacak 12 uçakla Saraybosna 'dan Medine'ye ulaştırılacak.

Kutsal Topraklar Hacı Adayları Muhabir Kutsal Toprak Başkent 

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