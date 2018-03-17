Bosna Hersek'ten Doğu Guta'daki çocuklara yardım - SARAYBOSNA
: - Kermesten detaylar - Pomozi.ba'dan Hajrudin Solak'ın açıklaması - Açıklama detaylarıBosna Hersek'ten Doğu Guta'daki çocuklara yardım - Saraybosna 'da Doğu Guta ve Bosna Hersek'teki mülteci çocuklar için "İyi Niyet Kermesi" düzenlendiSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da Doğu Guta ve Bosna Hersek'teki mülteci çocuklar için "İyi Niyet Kermesi" düzenlendi. "Pomozi.ba" Derneğinin organize ettiği kermeste, ev eşyası, kıyafet, yiyecek ve içecek gibi ürünler satışa sunuldu.Dernek çalışanı Hajrudin Solak, yaptığı açıklamada, her ay ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlediklerini belirterek, insanların kermese olan ilgisinden memnun kaldıklarını ifade etti. Kermesten elde edilecek gelirin Doğu Guta'daki çocuklara ve Bosna Hersek'teki mülteci çocuklara gönderileceğini söyleyen Solak, "Mutluyuz çünkü insanlar kermese gelerek ihtiyaç sahipleriyle dayanışma gösterdiler." dedi.