Bosna Hersek'te 'Şehitler Günü' - SARAYBOSNA

: - Genel detaylar - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in konuşması - Genel detaylar - Bosna Hersek'te "Şehitler Günü" olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kovaçi Şehitliği'nde tören düzenlendi - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic: - "Onlar bu cesareti ve fedakarlığı ortaya koymasalardı bugün Bosna Hersek de olmazdı"SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te "Şehitler Günü" olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in kabrinin de bulunduğu başkent Saraybosna 'daki Kovaçi Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, şehit yakınları ve vatandaşların yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de katıldı. Törende, Aliya'nın kabrine ve şehitlik anıtına çiçek bırakıldı, dua edildi.Bakir İzetbegovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna'daki savaş başladığında Boşnakların düzenli bir ordusu ve silahı olmadığını, ayrıca Boşnaklara yönelik silah ambargosuyla dünyadan koptuklarını anımsattı.Boşnak gençlerin o dönemde, Avrupa'nın dördüncü büyük silahlı gücü olan Yugoslav Halk Ordusuna (JNA) karşı ülkelerini canlarıyla savunduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Onlar bu cesareti ve fedakarlığı ortaya koymasalardı bugün Bosna Hersek de olmazdı." dedi. İzetbegovic, bu cesaret ve fedakarlığın Bosna Hersek'i sevenler ve sevmeyenler için önemli bir mesaj olduğunun altını çizerek, "İnsanlarımız her zaman bu fedakarlık için hazır." ifadelerini kullandı.Bosna'daki savaşın (1992 - 1995) ardından "Şehitler Günü" ilan edilen bu günde, Saraybosna 'nın yanı sıra diğer şehirlerdeki şehitliklerde de anma törenleri düzenlendi.