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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bosna Hersek'te rüzgar minareyi devirdi - SARAYBOSNA

Bosna Hersek'te rüzgar minareyi devirdi - SARAYBOSNA



: - minaresi devrilen camiden detaylar - İmam Velid Dupovac ile röportaj - Ülke genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok köyde elektrik kesintileri yaşandıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle başkent Saraybosna yakınlarındaki bir caminin minaresi devrildi.Hadzici ilçesine bağlı Grivici köyünde bulunan bir caminin minaresi dün gece yatsı namazı öncesinde yıkılırken, cami bahçesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.İmam Velid Dupovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece namaza geldiklerinde minarenin yıkılan üst kısmını cami avlusunda gördüklerini belirterek, şans eseri o an bahçede kimsenin olmadığını ifade etti.
Yıkılan kısmın yaklaşık yedi metre olduğunu söyleyen Dupovac, minarenin en kısa zamanda onarılacağını kaydetti.
Öte yandan, ülke genelinde iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Sokoloc şehrindeki yüksek gerilim hatlarının koptuğu ve 30 kadar köye elektrik verilemediği bildirildi.

Bild Muhabir Yüksek Gerilim Cami Bahçesi Başkent 

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