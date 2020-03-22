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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri - SARAYBOSNA

Bosna Hersek'te koronavirüs tedbirleri - SARAYBOSNA



: - Sokağa çıkma yasağı uygulanan Saraybosna 'dan detaylarSARAYBOSNA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH), yerel saat ile 18:00 - 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Başkent Saraybosna 'nın bomboş sokakları dikkat çekti.

Dera Koronavirüs Sokağa Çıkma Yasağı 

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