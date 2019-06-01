- Bosna Hersek'te Göçmen Kampında Büyük Yangın: 30 Yaralı Haberi



- Bosna Hersek'in Velika Kladuşa kentinde göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında biri ağır 30 göçmen yaralandı. Bosna Hersek üzerinden AB'ye geçmeye çalışan göçmenlerin güzergahları üzerindeki nihai noktalardan olan Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Velika Kladuşa kentinde 670 kadar göçmenin kaldığı binada yangın çıktı. Eski bir fabrika binası olan yapıda erken saatlerde çıkan yangına göçmenlerin yemek yapmak için kullandığı elektrik veya gazla çalışan bir ocağın sebep olduğuna inanılıyor. Göçmenlere ait 250 kadar yatağın yandığı yangının ardından göçmenlere yeni malzemeler tedarik edilene kadar binanın önüne çadırlar kurulacağı bildirildi.

Görüntülerde göçmenlerin canlarını kurtarmak için camlardan atladıkları gözlendi. 1'i ağır, en az 30 göçmenin yaralandığı yangında bazı göçmenler tedavi için Bihaç kentindeki hastaneye nakledildi.

