Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyor (2) - SARAYBOSNA

Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyor (2) - SARAYBOSNA



: - Sönmeyen Ateş Anıtı'nda düzenlenen törenden detaylar - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic'in açıklamasıBosna Hersek'te Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyorSARAYBOSNA (AA) - Eski Yugoslavya'nın bölünmeye başlamasıyla 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, bağımsızlığının 28. yılını ülke genelinde düzenlenen törenlerle kutluyor.Bağımsızlık Günü vesilesiyle, başkent Saraybosna 'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılan devlet yetkilileri, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek, bağımsızlık mücadelesinde yaşamını yitiren şehitler için dua etti.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in katıldığı törenler, Sönmeyen Ateş Anıtı ile Kuşatma Altındaki Saraybosna 'da Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda devam etti.Sönmeyen Ateş Anıtı'nda düzenlenen törende konuşan Dzaferovic, Bosna Hersek vatandaşlarının 28 yıl önce özgürlüğe "Evet", köleliğe "Hayır" dediklerini anımsatarak, "Bosna Hersek'i bağımsızlığına kavuşturan nesil tarihimizde çığır açtı. Biz de bugün onları anıyoruz." dedi.
Bağımsızlık referandumunun hemen ardından 1992 - 1995 yıllarında Bosna Hersek'te savaş yaşandığına işaret eden Dzaferovic, "Bosna Hersek'in hedefi birlik ve bütünlük içerisinde Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmaktır. Bosna Hersek'in birliği ve demokrasisi için mücadele etmekten asla yılmayacağız." diye konuştu.
Bosna Hersek'in bağımsızlığının 28'inci yılı, ülke genelindeki şehirlerde törenlerle kutlanırken, başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde anma programı düzenlenecek.Bu arada, Bağımsızlık Günü, Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti'nde "herhangi bir iş günü" olarak kabul ediliyor. - Bağımsızlığa yüzde 99,7 oranında "Evet"Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma yüzde 63,6 oranında katılım olmuş, yüzde 99,7 oranında bağımsızlık için "Evet" oyu kullanılmıştı.Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren ve birçok katliam, tecavüz ve soykırım olayının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.

Milli Bayram Soykırım Cumhurbaşkanı Bağımsızlık Referandum 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı