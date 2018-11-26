Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Bosna’daki Osmanlı eserleri yaşatılmaya devam ediyor

- Bosna’daki Osmanlı eserleri yaşatılmaya devam ediyor

-OSMANLI ESERLERİ

Restorasyon Başkent 

--CADDELERDE BULUNAN KURŞUN İZLERİ
--GENEL DETAY

( SARAYBOSNA ) SARAYBOSNA

- Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalarla Bosna Hersek’teki Osmanlı eserlerini yaşatıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki binlerce yıllık tarihi eserleri yaşatıyor. Bosna Hersek’te bulunan cami, medrese, hamam ve benzeri Osmanlı eserlerinin birçoğunun restorasyonunu tamamlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, çalışmalarına hızla devam ediyor. Yakın zamanda Gazi Hüsrev Camii, İsa Bey Hamamı ve Morica Han’ı tekrar hizmete sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, eserleri orijinal haline uygun olarak yeniledi. 1992-1995 savaşının tahribatları siliniyor 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı, sadece insanlara değil, Osmanlı'dan kalan tarihi eserlere de zarar verdi. Yıllardır ayakta duran Osmanlı eserleri savaş sırasında tahrip edildi. Restorasyonu titizlikle devam eden Başçarşı (Hoca Durak) Camii ve yeni yapılacak olan Riyaset binasının inşası devam ediyor. 2017’de başlayan Başçarşı Camii’nin restorasyonunun 2019 yılında bitmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı