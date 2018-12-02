- Bosna’daki Ala Camii Küllerinden Doğuyor - Osmanlı Mirası Ala Camii’nin Onarımı Tamamlanmak Üzere İzle

-Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem konuşma



( ÜSKÜP ) - Bosna’daki Ala Camii küllerinden doğuyor- Osmanlı mirası Ala Camii’nin onarımı tamamlanmak üzere ÜSKÜP



- Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak kabul edilen ve 1992’de Sırplar tarafından yıkılan Ala Camii’nde onarım çalışmalarında sona gelindi. Caminin birkaç ay içerisinde yeniden ibadete açılması bekleniyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen ancak 1992'de Sırp birlikleri tarafından yıkılan Alaca Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı. İçerisindeki kalem işlerinden ismini alan Ala Camii, restorasyonla birlikte adeta küllerinden yeniden doğuyor. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç ve beraberindeki heyet camide incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vakıflar Genel Müdürü Ertem, “Çalışmalarımız bitmek üzere. Tahmin ediyorum ki 5-6 ay içerisinde İslam birliğine burayı teslim edeceğiz. Buranın önemini bence Bosnalı kardeşlerimize sormak daha faydalı. Çünkü gerçekten onlar açısından savaşın izlerini taşıyan bir yer burası. 90’lı yıllarda burada yaşanan o savaşta bu cami tamamen yerle bir olmuştu. Hatta yeniden inşa edilmesin diye taşları da çeşitli yerlere atılmıştı. Yine buradaki Bosnalı kardeşlerimiz bu taşları buldular, bizle temasa geçtiler. Türkiye ile yapılan bu temas sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak buranın restorasyonunu ve konstrüksiyonuna karar verdik ve bundan yaklaşık 5 yıl önce burada taş koyma merasimini gerçekleştirdik. O günden bugüne restorasyon da zor geçti. Çünkü biz birebir aslına uygun olsun diye taş analizleri yaptık. Ve burada yakındaki taş ocağını canlandırdık. Hiç daha kullanılmayan taş ocağını canlandırdık. Oradan taş almaya gayret ettik. Fakat o taşta yeterli gelmedi. Bu kez Mostar’dan aynı kalite malzeme analizine uygun taşlar bulduk. Oradaki taşları burada kullanarak buradaki restorasyonu gerçekleştirdik” dedi.

Bu çalışmanın oldukça külfetli ve maliyetli olduğunu söyleyen Ertem, “Ama geldiğimiz nokta benim açımdan çok sevindirici. İnanıyorum ki Bosnalı kardeşlerimiz de bu anlamda gelinen bu sonuçtan memnunlardır. Şimdi son kalem işleri yapılıyor. Buradaki tüm imalat tamamen bitti, sadece kalem işleri var. Kalem işlerini yapmak için de her türlü ortam şuanda sağlanmış vaziyette. Dediğim gibi inşallah önümüzdeki Nisan, Mayıs aylarında çalışmayı tamamlayacağız ve İslam birliğine riyasete burayı teslim edeceğiz” diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bugün artık ülke dışında kalmış ancak Osmanlı coğrafyasında hayat bulmuş vakıf eserlerinin ihya edilmesi, canlı tutulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Alaca Camii'nin yeniden inşasına 2014 yılında başlanmıştı.

