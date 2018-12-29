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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu üyeleri, süresiz yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesini talep etti İzle

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu üyeleri, süresiz yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesini talep etti İzle

Gruptan detay

Mağdur Aile Yasal Düzenleme Basın Açıklaması Ömür Boyu Hapis Üst Sınır 

-BİA Platformu Sözcüsü Mehmet Salih Bıçak konuşması
-Genel detay

( MANİSA -ÖZEL) - Türkiye’de 10 bin üyesi bulunan BİA Platformu Sözcüsü Mehmet Salih Bıçak: - “1988 yılında aileye darbe olan bu yasadan, Türkiye 30 yıldır kurtulamıyor. Nafaka kaldırılsın demiyoruz. Sadece kriterli, hakkaniyetli süreli nafaka istiyoruz” MANİSA

- Türkiye’de 10 bin üyesi bulunan Boşanmış İnsanlar ve Aile (BİA) Platformu Sözcüsü Mehmet Salih Bıçak, süresiz yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Dava açıldığı tarih itibariyle çocuksuz boşanmalarda üst sınırın 1 yıl, çocuklu boşanmalarda ise üst sınırın 5 yıl olmasını talep ediyoruz” dedi.
Boşanmış İnsanlar ve Aile (BİA) Platformu Manisa üyeleri bir araya gelerek, basın açıklaması düzenledi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleşen açıklamayı BİA Platformu Sözcüsü Mehmet Salih Bıçak yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programında yer verilen nafakaya adil düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini belirten platform sözcüsü Bıçak, “Cumhurbaşkanım 100 günlük icraat programında yer verdiğiniz nafakaya adil düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini, Türkiye’nin 30 yıllık kanayan yarası süresiz yoksulluk nafakasının, kriterlere göre süreli hale getirilmesini, otuz yılda 2 milyonu aşmış, mağdur ve mağdur aileleri adına talep ediyoruz. Bu yasada yer alan süresiz ibaresi boşanma nedeniyle insanları ömür boyu bitmeyen borca mahkum etmekte, ömür boyu borç, ömür boyu nafaka arttırma davaları, ömür boyu icra davalarıyla birlikte ömür boyu mahkeme, avukat masrafları ve ömür boyu hapis cezalarına maruz bırakmaktadır. Bu yasa çocuklu ya da çocuksuz ne olursa olsun fıtrata aykırıdır” diye konuştu.
Bu yasanın toplumda çocuğa ödenen iştirak nafakası ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Bıçak, “Süresiz yoksulluk nafakası çocuksuz boşanan nice gencimizin yeniden yuva kurmasına, baba olmasına engeldir. Yeniden kurulmuş yuvalar bu yasanın oluşturduğu huzursuzlukla boğuşmaktadır. 1988 yılında aileye darbe olan bu yasadan Türkiye 30 yıldır kurtulamıyor. Nafaka kaldırılsın demiyoruz. Sadece kriterli, hakkaniyetli süreli nafaka istiyoruz. Biz Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu olarak dava açıldığı tarih itibariyle çocuksuz boşanmalarda üst sınırın 1 yıl, çocuklu boşanmalarda ise üst sınırın 5 yıl olmasını bu süre sonunda nafaka alanın sağlığı çalışmaya elverişli değilse bir fon kurularak sosyal devlet anlayışı içinde bu fondan karşılanmasını talep ediyoruz. Bizler Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu olarak ne kadın, ne erkek, sadece ve sadece insan ve aileden tarafız. Nafaka hapsi gibi bir ilkelliğe son verilmesini istiyoruz. 30 yıllık bu enkazın kaldırılarak, bu ilkelliğin son bulmasını yeni Türkiye’ye yakışır çağdaş, yeni bir yasal düzenlemeyi bekliyoruz” dedi.

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