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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Boşanmak isteyen karısını vurduktan sonra intihar etti

Boşanmak isteyen karısını vurduktan sonra intihar etti

CUMHURİYET SAVCISININ OLAY YERİNDEN AYRILMASI

Polis Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-CENAZE ARACININ GELMESİ
-CESEDİN CENAZE ARACINA KOYULMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

– Nevşehir’de bir şahıs, boşanmak isteyen karısını vurduktan sonra intihar etti. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi 228. Sokak’ta oturan İbrahim U. (40) kendisinden boşanmak isteyen eşi Seda U. (34) ile tartıştı. Tartışmanın sonrasında İbrahim U. kendisine ait tabancayla eşini başından vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibinin sevk edilmesinin ardından polis ekipleri Seda U.’yu yaralı bir şekilde bulurken İbrahim U.’nun cansız bedenine ulaştı. Yaralı kadın Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İbrahim U.’nun cesedi Nevşehir Belediyesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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