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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Boşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttu - ANKARA

Boşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttu - ANKARA

- Boşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttu - Olay yerinden görüntü - Ekiplerin güvenlik önlemi almasıBoşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttuANKARA (AA) - Ankara 'da boşanmak isteyen eşine tüfek doğrultan koca yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şenol A, boşanmak isteyen eşi Bahar A'nın Kızılay Meşrutiyet Caddesi'nde olduğunu öğrenerek, arkadaşı Kerem E'nin kullandığı ticari taksiyle yanına gitti.Yaklaşık 6 yıldır evli oldukları öğrenilen çift, kaldırımda tartışmaya başladı.
Bu sırada Şenol A, battaniyeye sarılı vaziyette yanında getirdiği pompalı tüfeği kalabalığın içinde eşine doğrulttu.Çevredeki vatandaşların kaçışması üzerine, Bahar A. da kalabalığa karışarak kaçtı.Bunun üzerine ateş etmekten vazgeçen Şenol A, tüfeği araca bırakarak, olay yerine geldiği arkadaşından kendisini kaçırmasını istedi. Arkadaşı bunu kabul etmeyince Şenol A. yaya olarak kaçmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Şenol A'yı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.Ekipler, bir süre sonra Şenol A'yı Çankırı Caddesi civarında yakaladı.Bahar A'nın şikayetçi olduğu Şenol A. ifadesinde, amacının korkutmak olduğunu, boşanmak istemediği için daha önce de eşini bu şekilde korkuttuğunu söylediği öğrenildi.

Ticari Taksi Akalan Güvenlik Önlemi Kalaba Kaçış 

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