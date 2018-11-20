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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Boşanmak için dava açan eşini öldürüp intihar etti

Boşanmak için dava açan eşini öldürüp intihar etti

Çanakkale 'de boşanmak için dava açan eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Hastane Polis Ekipleri Öğrenciler 


Alınan bilgiye göre, Sakarya'da bir hastanede ebe olarak çalışan Sedef Ş. (30), bir yıl önce eşi Fuat Ş. (31) ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vererek mahkemeye başvurdu.Mahkeme, tarafların ifadeleri üzerine Fuat Ş'ye evden uzaklaştırma kararı verdi. Sedef Ş, bunun üzerine tayin isteyerek Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı.
Sakarya'da kasaplık yapan Fuat Ş, dün akşam Çanakkale 'ye geldi. Bir yakınından araç temin ederek eşinin Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki adresini bulan Fuat Ş, yol üzerinde beklemeye başladı.
Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan eşini gören Fuat Ş. konuşmak istedi.İkilinin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fuat Ş, yanındaki tabancayla eşine başından tek el ateş ederek vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.Görgü tanıklarının olayı bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.İki çocuğu bulunan çifttin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu sırada olay yerinin yakınındaki okula giden öğrencilerin cesetlerin yakınından geçtikleri görüldü.

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