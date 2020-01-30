Boşanma aşamasındaki kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

-Y.M'nin yakınları

-çocuklardan görüntü

-Anne Döne Polat ile röp

-kayınvalide Dilek M'nin konuşması ve feryadı

-baba Şakir Polat ile röp, detaylar

-yaşam mücadelesi veren Sibel M ile Y.M'nin fotoğrafları

-çocuklarının fotoğrafları,



( GAZİANTEP ) -- Çocuklara harçlık vereceğim diye dışarıya çağırdığı karısına 8 al ateş etti- 6 mermi vücuduna isabet eden Sibel M. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor GAZİANTEP



- Gaziantep'te 2 çocuk annesi Sibel M, boşanma aşamasında kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kocası Y.M'nin "Çocuklara harçlık vereceğim" diyerek dışarıya çağırdığı Sibel M, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan ve 11 yıl önce evlenen Sibel M ve Y.M, çifti evliliklerin son 5 yılında ise sürekli tartışmaya başladı.

Oto elektrikçi dükkanı bulun Y. M'nin, iş yerini sattıktan sonra başka bir işte çalışmaması ve psikolojik sorunlar yaşaması nedeniyle tartışmaları her geçen gün şiddetlenen çift, 3 ay önce tekrar tartışmalarının ardından anlaşarak boşanmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Sibel M, mahkemeye boşanmak için başvuruda bulanarak, çocukları ile birlikte kendi annesi Döne ve babası Şakir Polat'ın yaşadığı 60. Yıl Mahallesi 126 sokakta bulunan evlerine taşındı. Telefonla aradı görüşmek istedi Tek celsede boşanmak isteyen çiftten Y.M, 29 Ocak Çarşamba sabahı telefonla Sibel M'yi aradı. Telefonu açan Sibel'in annesi Döne P, kızının uyuduğunu ve uyanınca telefonla arattıracağını söyleyince Yunus M, telefonu kapattı. Bunun ardından Sibel M, kayınvalidesi Dilek M'yi SMS mesajı atarak, oğlunun kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.



Harçlık vereceğim diye dışarı çağırdı Kayınvalidesinden olumsuz bir durum olmadığını öğrenen öğrenen Sibel M, boşanma aşamasındaki kocası Y.M'yi, telefonla aradı. Yunus M'nin bir şey konuşmak istediğini ve çocuklara harçlık vereceğini söylemesi üzerine ise Sibel M, evlerinin önüne gelen Yunus M ile konuşmak için 2. kattaki evlerinden çıkarak binanın dış kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı Yunus M, kendisiyle konuşmaya gelen Sibel M'ye kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı. Mermilerden 6'sı vücuduna isabet eden Sibel M, Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Yunus M, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. "Oğlumun ölüsü çıkar cezaevinden" Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren gelini Sibel M'nin başında bekleyen kayın valide Dilek M., oğluna tepki gösterdi. Göz yaşları arasında feryat eden Dilek M, "Çıkmazın, çıkmasın içeriden. İnşallah içeriden çıkamaz. Ölüsü çıksın cezaevinden" diye konuştu.

Öfkeli kocanın babasından kadın cinayeti tepkisi Sibel M'nin babası Şakir Polat başta damadı olmak üzere tüm kadına şiddet uygulayanlara tepki gösterdi. Kayın peder Özer M, "Bizim öpmeye, sevmeye kıyamadığımız evlatlarımızı birer birer elimizden alıyorlar. Artık lütfen bu dursun. Bu yavrular ne olacak şimdi. Evlatları yetiştirdik, büyüttük, şimdi yoğun bakımda. Yetkililerden artık kadına şiddet konusuna çare bulmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Acılı anne Döne P. ise, "Kızım konuşmak için indiğinde, kolidora indi, inmedi bağrışma, silah sesi duyduk. Baktım kızım vurulmuş. 6 kurşun yedi. Kızımın sağlık durumu hayati tehlikesini sürdürüyor" dedi.

Öte yandan çiftin olan biten habersiz 9 yaşındaki oğlu Berke ve 4 yaşındaki Elif ise hastanede 2 gündür ayrı kaldıkları annelerine kavuşma umuduyla bekliyor (MB-SD-



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