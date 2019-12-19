Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı yakalandı

Boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı yakalandı

Zanlının emniyete götürülmesi

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

-zanlının fotoğrafı

( İSTANBUL )- Bahçelievler'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü İSTANBUL

- Bahçelievler'de bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülderen Yıldırım'ın katil zanlısının, kocası olduğu ortaya çıktı. Zanlı polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah 07.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülderen Yıldırım(48) isimli kadın, yaşadığı evde bıçaklanmış halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti. Katil zanlısının maktulün eşi Bayram Y. olduğu belirlendi. Ekipler, olaydan çok kısa bir süre sonra, aynı gün saat 11.00 sıralarında şüpheli şahısı Rasimpaşa Mahallesinde gördü ve zanlı kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda Gülderen Yıldırım ile eşi Bayram Y.'nin boşanma aşamasında oldukları ve iki yıldır ayrı yaşadıkları, Gülderen Yıldırım'ın 16 Ekim günü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Bayram Y.'den şikayetçi olduğu ve Gülderen Yıldırım'a 23 Ekim tarihinden itibaren 1 ay süreyle koruma tedbiri uygulandığı belirlendi. Ayrıca, bu kararın 23 Kasım günü sona erdiği, Gülderen Yıldırım'ın bu süreçte eşiyle arasının iyi olduğunu belirterek ek süre talep etmediği tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı