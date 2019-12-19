Boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı yakalandı

-zanlının fotoğrafı



( İSTANBUL )- Bahçelievler'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü İSTANBUL



- Bahçelievler'de bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülderen Yıldırım'ın katil zanlısının, kocası olduğu ortaya çıktı. Zanlı polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah 07.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülderen Yıldırım(48) isimli kadın, yaşadığı evde bıçaklanmış halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti. Katil zanlısının maktulün eşi Bayram Y. olduğu belirlendi. Ekipler, olaydan çok kısa bir süre sonra, aynı gün saat 11.00 sıralarında şüpheli şahısı Rasimpaşa Mahallesinde gördü ve zanlı kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda Gülderen Yıldırım ile eşi Bayram Y.'nin boşanma aşamasında oldukları ve iki yıldır ayrı yaşadıkları, Gülderen Yıldırım'ın 16 Ekim günü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Bayram Y.'den şikayetçi olduğu ve Gülderen Yıldırım'a 23 Ekim tarihinden itibaren 1 ay süreyle koruma tedbiri uygulandığı belirlendi. Ayrıca, bu kararın 23 Kasım günü sona erdiği, Gülderen Yıldırım'ın bu süreçte eşiyle arasının iyi olduğunu belirterek ek süre talep etmediği tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.



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