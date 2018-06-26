Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladığı iddiası - BURSA Haberi
- Zanlının adliyeye sevk edilmesiBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladığı iddiası - Bursa 'daki olayda eşini yaraladığı iddia edilen koca yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladığı ileri sürülen koca, gözaltına alındı.Bir süredir ayrı yaşayan M.T. (33) ile karısı A.T. (27) arasında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin yanındaki bıçakla A.T'yi göğsünden yaraladığı iddia edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan A.T'yi Muradiye Devlet Hastanesine götürdü.Olay sonrası kaçan A.T, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesinde yakalandı.Şüpheli koca M.T, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.