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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu - BURSA Haberi

Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu - BURSA Haberi

- Yaralı kadının ambulansa taşınması - Olay yerinden detaylarBoşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu - Bursa 'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından, çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde tabancayla bacağından vurularak yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından, çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde bacağından vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre Nuh Ş, boşanma aşamasında olduğu eşi Lütfiye Ş'nin çalıştığı Nalbanoğlu Mahallesi'ndeki diş hekimi muayenehanesine geldi.İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nuh Ş, yanındaki tabancayla eşinin bacağına iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.Yaralı kadın, diş hekiminin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuh Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Diş Hekimi 

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