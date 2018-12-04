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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu

Olay yerinden detaylar

( BURSA ) BURSA

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı yerde bacağından vurarak kaçtı. Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Akbıyık Caddesi üzerinde bulunan diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre (41) Nuh Ş. Boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı kliniğe gelerek (36) Nuriye Ş.’ Yi bacağından vurarak yaraladı. Klinikte bulunanların 112 sağlık ekiplerini araması üzerine gelen ekipler yaralı Nuriye Ş.’yi Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sol ayağından yaralı olan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.
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