Boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında karar Haberi

-Merve T.’nin duruşmanın bitmesinin ardından yaptığı açıklama

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( İSTANBUL )- Savcının ceza talebine mahkemeden beraat kararı İSTANBUL



- Başakşehir’de 1 yıl önce boşanma aşamasındaki eşi Merve T.’ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ercüment T.’nin (32) davası karara bağlandı. Mahkeme, savcılığın cezalandırma talebine karşın sanığın beraat etmesi yönünde hüküm kurdu. Başakşehir’de 12 Şubat 2018 tarihinde boşanma aşamasındaki 10 aylık eşi Merve T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ercüment T.’nin davası karara bağlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ercüment T. ile müşteki Merve T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Söz verilen müşteki avukatı Umur Yıldırım, sanığın tutuklanması yönünde hüküm kurulmasını talep etti. Sanık avukatı ise dosyanın şüphelerden arındırılamamış bir dosya olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” Duruşmada konuşan müşteki Merve T. ise “Türkiye’de bu dertten muzdarip kadınlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Şikayetim devam etmektedir. Aylarca sığınma evlerinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Adli Tıp Kurumu raporuna göre Merve T.’nin cinsel saldırıya uğradığının anlaşıldığını aktardı. Savcı mütalaasında sanığın 12 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme savcının mütalaasının ardından kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti sanık Ercüment T.’nin atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine hükmetti. “Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim” Duruşmanın bitmesinin ardından açıklamada bulunan Merve T. ülkede her geçen gün kadına şiddet ve cinayet olaylarının arttığını söyleyerek “Mahkemenin savcısının cezalandırılma talebi olmasına rağmen, sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Yargı da kendi arasında bir tutarsızlık yaşıyor ama bizim mücadelemiz devam ediyor. Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Biz bunu istinafa taşıyacağız, başka yollardan yine hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce zaten şiddet davamızda kazanmıştık. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme şüphe var demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Tabii Türk kadınları adına bu tür şiddete maruz bırakılan kadınlar adına bana göre hezeyan içeren bir karardı. Ne yazık ki yargıda gelinen nokta bu. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir” şeklinde konuştu.



