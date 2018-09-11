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( KAHRAMANMARAŞ ) Boşanma aşamasında olan bir annenin feryadı: "Evlatlarımı görmek istiyorum" - Gül Öztürk, boşanma aşamasındaki kocasında bulunan çocuklarını 1,5 yıl içinde sadece 9 gün görebildiğini; bu görüşmenin de icra kanalıyla gerçekleştiğini söyledi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin, 2,5 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını göstermediğini iddia eden anne Gül Öztürk, “Artık dayanamıyorum, evlatlarımı görmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü. Gül Öztürk, çocuklarını 1,5 yıl içinde sadece 9 gün görebildiğini; bu görüşmenin de icra kanalıyla gerçekleştiğini söyledi.



Eşinin 1,5 yıl önce boşanma davası açtığını ve o süreçte mahkemenin çocuklarının geçici velayetini babaya verdiğini anlatan Gül Öztürk, tayin edilen bilirkişinin çocukların anneye verilmesi gerektiği yönünde rapor aldığını kaydetti.

Gözü yaşlı anne Öztürk, “Boşanma davam 1,5 yıldır sürüyor. Bugün İstanbul’dan duruşma için Elbistan’a geldim. Çocuklarımı göremiyorum. Şu an geçici velayet babaya verildi.

Ama bilirkişi, çocuklarımı bana verdi. Sağlık raporlarımı ve gerekli belgelerimi almama rağmen çocuklarımı hiçbir şekilde göremiyorum. Adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum” dedi.

Çocuğuyla telefonla görüşebilmesi için hakimin kararı olduğunu söyleyen Öztürk, "Boşanma aşamasında olduğum eşim telefonlarımı açmıyor. Numaramı engelliyor. Kayınpeder ve kayınvalidem de yine aynı şekilde çocuklarımla görüşmeme izin vermiyor. Benim anneliğim gözardı ediliyor. Ben sadece adalet istiyorum. Çocuklarımın biri 2,5, diğeri de 5 yaşında. Kadın hakları diyorlar ama ben göremedim. Eşim bana boşanma davası açtı. Beni notere götürmeye çalıştı zorla. Ben gitmedim. Çocuklarımı elimden aldı. Küçük çocuğum o zaman emzikliydi. Aldılar elimden. Eşim adliyede çalışıyor. 1,5 senedir uğraşıyorum ama çocuklarımı göremiyorum. Kreşe gidiyorum ama onlar da göstermiyorlar. Tek başınayım, ne yapacağımı bilemiyorum. İstanbul’dan, ailemin yanından Elbistan’a geliyorum. Lütfen bana yardım etsinler” şeklinde konuştu.



