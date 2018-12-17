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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Boşandığı karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi Haberi

Boşandığı karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi Haberi

-şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

İkiz Çocuk Nayet Zanlısı 

--adliye detay
-- Olayın yaşandığı yerden görüntü
-- Öldürülen kadının fotoğrafı
--Genel ve detay
-arşiv görüntüler eklenmiştir

( ELAZIĞ )- Eski kocanın, olayı 15 yıl önceki boşanma nedeniyle çıkan tartışmada gerçekleştirdiği ileri sürüldü ELAZIĞ

- Elazığ’da boşandığı eşini öldürüp, 2 kızını yaralayan şüpheli eski koca gözaltına alındı.Eski kocanın olayı 15 yıl önceki boşanma nedeniyle çıkan tartışmada gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olay, 13 Aralık Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak’ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Aynur Top’un evine giden Mehmet Hilmi A., eski eşi ve ikiz çocuklarına yanında getirdiği silahla ateş etti. Şüpheli eski koca olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı kızlardan biri ve anne Aynur Top Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne, diğer kız ise Medical Park Elazığ Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynur Top’un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Mehmet Hilmi A. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu dün gözaltına alındı. Şüpheli eski koca emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürme ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının olay günü, eski eşiyle 15 yıl önceki boşanma sebepleri nedeniyle tartıştığı, evden çıkarken silahını çekerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. (MK-HİV-
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