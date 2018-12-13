Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Boşandığı eşini öldürdü, ikiz kızlarını yaraladı - ELAZIĞ

Boşandığı eşini öldürdü, ikiz kızlarını yaraladı - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Olay yerindeki ambulanstan detay - Polis ekiplerinin çalışmasıBoşandığı eşini öldürdü, ikiz kızlarını yaraladı - Elazığ 'da boşandığı eşini silahla öldüren, 2 kızını da yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da boşandığı eşini silahla öldüren zanlı, araya giren ikizlerini de yaraladı.Bahçelievler Yakamoz Sitesi'nde oturan Aynur Top ile boşandığı eşi M.H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada M.H.A, boşandığı eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan ikiz kızları Merve A. ile Sefa A'yı silahla yaraladı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Aynur Top Fırat Üniversitesi Hastanesi, diğer yaralılar ise özel bir hastaneye kaldırıldı.Kalbine kurşun isabet eden Aynur Top, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.M.H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı